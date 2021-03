Milan, Romagnoli e Calabria non andranno in Nazionale | News

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Alessio Romagnoli e Davide Calabria, calciatori del Milan, non andranno in Nazionale

Aggiornamenti importanti dal centro sportivo di Milanello. Alessio Romagnoli e Davide Calabria, infatti, non saranno a disposizione per Milan-Manchester United, gara che si giocherà questa sera a San Siro. Come riferito da Sky Sport, inoltre, sia Romagnoli e sia Calabria non risponderanno alla convocazione di Roberto Mancini per gli impegni della nazionale italiana. Ritornando a Milan-Manchester United: c'è una novità clamorosa in attacco.