Milan- United, la probabile formazione: novità clamorosa in attacco

Stasera c'è Milan-Manchester United a San Siro. Arrivano aggiornamenti importanti sulla formazione di Pioli

Novità importantissime di formazione per Milan-Manchester United. La gara, valida per gli ottavi di finale di Europa League, si giocherà questa sera a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù e schierare una formazione completamente rivoluzionata. Non convocati Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Rafael Leao e Ante Rebic. Zlatan Ibrahimovic, nonostante le defezioni degli altri attaccanti, partirà dalla panchina, con Castillejo che giocherà come prima punta. Sulla fascia destra, al posto di Davide Calabria, non ci sarà Diogo Dalot, ma Pierre Kalulu. Ricapitolando, ecco la formazione rossonera.