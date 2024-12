Il Milan regala un’esperienza unica al piccolo Vinnie: ecco quanto accaduto ieri

(fonte: acmilan) "Il periodo delle Festività ha assunto una dimensione magica per Vinnie Essex, un tifoso del Milan di nove anni di West London, il cui desiderio di Natale si è avverato in modo straordinario. Quello che era iniziato come un commovente regalo di famiglia si è infatti trasformato in un'esperienza unica. Grazie all’attenzione che il Milan rivolge ai propri tifosi.