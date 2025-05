Nel corso della passata stagione il Milan, al termine del campionato, ha disputato un'amichevole a Perth, in Australia, contro la Roma. Una sfida tutt'altro che indimenticabile per i rossoneri, che furono travolti con un sonoro 2-5. È vero che si era a fine stagione, per altro con Daniele Bonera in panchina dal momento in cui Stefano Pioli era già stato allontanato. Ma è altrettanto vero che una scoppola come quella forse non ce la si aspettava.