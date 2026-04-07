Milan, riecco Gabbia. Pato a cuore aperto, mentre la figlia di Modric...

Tanta delusione in casa Milan per la sconfitta contro il Napoli, che ha definitivamente spento ogni speranza di tricolore. Il giorno dopo il match del 'Maradona', il club rossonero è apparso sulle pagine di molti quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di numerosi siti. A Milanello sono già ripresi gli allenamenti, guidati, come sempre, da Massimiliano Allegri, mentre alcuni ex milanisti continuano a far parlare di sé. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, martedì 7 aprile 2026.