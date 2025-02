Milan, ricordi Castillejo? Dall’Europa League con i rossoneri alla Malesia

Samuel Castillejo è passato in pochi anni dall'essere un punto fermo (o quasi) del Milan all'essere dimenticato da tutti e finire a giocare in Malesia. Il classe 1995, infatti, al termine della passata stagione aveva terminato la propria esperienza con la maglia del Sassuolo, rimanendo di fatto svincolato. Arrivato in rossonero nel 2018, dopo la parentesi al Villarreal, si era subito dimostrato utile alla causa, dal momento in cui era in grado di giocare in diverse posizioni. Ci fu addirittura un'occasione in cui, in assenza di attaccanti centrali veri e propri agì da falso 9 ben figurando tra l'altro.