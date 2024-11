Milan, Reijnders titolare con l’Olanda nello spareggio: ecco la situazione

I ragazzi di Koeman ospiteranno l'Ungheria in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Nations League. Al momento, le due squadre sono a pari punti, ma l'Olanda è in vantaggio per differenza reti, e quindi ha bisogno di una vittoria per garantirsi l'accesso alla fase successiva. Un pareggio lascerebbe ancora in testa l'Olanda, ma l'ultima partita contro la Bosnia diventerà un vero e proprio spareggio.