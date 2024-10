Diminuiti i tempi di recupero per Brahim Diaz. Ci sarà già con il Milan?

L'ex trequartista del Milan aveva subito un infortunio al muscolo abduttore lungo della gamba destra, un problema che inizialmente avrebbe dovuto tenerlo fuori fino a novembre. Tuttavia, secondo quanto riportato da As, i tempi di recupero sembrano essere più brevi del previsto, e Diaz potrebbe tornare disponibile entro tre settimane. LEGGI ANCHE: Milan, non farti prendere per il collo da Theo: prima del rinnovo deve dimostrare …