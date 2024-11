Milan, Marchetti: “La gestione di Leao mi ricorda molto quella di …”

Ecco le parole del giornalista: “Non puoi pretendere che Leao possa esplodere in una notte, ha dimostrato in qualche partita di essere straordinario, ma deve dimostrarlo ogni gara. È un talento che una squadra come il Milan ha deciso di non permettersi di aspettare. È una gestione individuale e di un gruppo, ma il Milan non può permettersi il lustro di perderlo. A me ricorda la vicenda Icardi-Spalletti nel 2018 in cui un giocatore forte venne messo fuori qualche partita, ma per i suoi comportamenti veniva messo ai margini e perse anche la fascia. Fatte le debite proporzioni credo che con Leao si voglia dare un segnale. Il talento di Leao non può essere sprecato, oggi in Italia un giocatore talentuoso ma non disciplinato non si può utilizzare solo il bastone. Ci vuole equilibrio nella gestione di Leao”.