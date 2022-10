Milan, Rafael Leao e il rinnovo: si passa anche dalla clausola

Finora la clausola rescissoria di Rafael Leao da 150 milioni è stata preziosa alleata del Milan per respingere tutti gli assalti, che diventeranno sempre più insistenti molto presto. Le cose però potrebbero presto cambiare. Il portoghese classe 1999 continua a dimostrare di essere il giocatore più importante della formazione rossonera e di essere in continua ascesa. E più continua a crescere più le squadre vogliono puntare su di lui. Per ora il Milan se lo tiene stretto e punta al rinnovo.

Finora la clausola rescissoria è servita al Milan per dire no a meno che qualcuno non fosse pronto a offrire quella cifra, ma presto perderà di valore con l'avvicinarsi della scadenza. La sensazione è che per il prossimo contratto, secondo calciomercato.com, Rafael Leao vorrebbe eliminarla. Ci sarà da trattare anche su questo. Già quando ha firmato la prima volta c'era stato da discutere a riguardo.