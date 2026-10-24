Adrien Rabiot è uno degli uomini più in forma di tutto il Milan di Amorim, Il centrocampista francese, arrivato l'anno corso dal Marsiglia, sta vivendo un periodo molto positivo, così come dimostrano gli ultimi numeri messi a referto in Serie A.

Milan, Rabiot l'uomo in più

La presenza in campo del francese rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la squadra, soprattutto dopo la sconfitta per 3-0 contro il. In vista della trasferta di domenica sera contro l'Udinese, Rabiot è pronto a riprendersi la scena scendendo in campo come titolare.

Analizzando le statistiche del francese, inoltre, possiamo vedere il momento d'oro del centrocampista rossonero. Rabiot, infatti, ha segnato o fornito un assist in ciascuna delle sue ultime 4 presenze in campionato, collezionando 3 gol e 2 assist.

U rendimento che gli permette di entrare in un gruppo ristretto della storia recente del diavolo.Da quando sono disponibili questi dati, ovvero dalla stagione 2004-2005, soltanto Calhanoglu e Kakà erano riusciti ad essere coinvolti in almeno una rete in 5 partite consecutive, motivo per cui Gerry Cardinale vuole blindare il francese con un rinnovo contrattuale.