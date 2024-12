Milan, rinnovo in arrivo per Pulisic: futuro rossonero fino al 2028

L’operazione è vista come un passo importante per il Milan, che vuole trattenere uno dei suoi pezzi pregiati in un momento di grande crescita. Nonostante l’interesse di big come Liverpool, Manchester City e Barcellona, il club rossonero ha deciso di puntare sulla conferma di Pulisic, un giocatore che si è dimostrato fondamentale nel corso della stagione. L’intenzione del Milan è di chiudere rapidamente la trattativa per evitare tentazioni da parte di altre squadre.