Arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale statunitense. Christian Pulisic, infatti, sembra esser tornato in forma smagliante: l'americano aveva accusato un risentimento muscolare al polpaccio nella sfida degli USA contro il Paraguay, preoccupando i tifosi a stelle e strisce e i tifosi del Milan da casa, ma pare ormai abbia completamente recuperato e superato ogni dubbio sulla propria condizione fisica.

L'allarme era già rientrato nella sfida con la Turchia, terzo ed ultimo match dei gironi, con Capitan America che è subentrato nella seconda frazione mostrando a tutti la sua ottima condizione fisica. Alla vigilia della sfida contro la Bosnia, valevole per i sedicesimi di finale di questo Mondiale, Pulisic è ritornato sull'argomento, permettendo ai tifosi (statunitensi e milanisti) di tirare un sospiro di sollievo.

"Mi sento bene, È stata una buona settimana di preparazione. Mi sono sentito davvero bene nell'ultima partita, quindi non vedo l'ora di scendere in campo domani”

La sfida con la Bosnia

"Penso che oggi ne discuteremo, ma di sicuro mi sento bene. La Bosnia? Loro non si aspettano una partita facile"

Ad attendere Pulisic e compagni a San Francisco, dove andrà in scena il primo turno ad eliminazione diretta, ci sarà quindi laSi prospetta una gara tutt'altro che semplice, come ben sappiamo in Italia, ma l'attaccante rossonero si è detto pronto ad affrontare questa sfida, che sia da titolare o meno:

Da capire sarà se la partita facile se l'aspettano gli americani: nonostante i buoni risultati del girone, il Mondiale può riservare sempre scherzi imprevisti.

Pulisic è pronto per riprendersi anche il Milan?

In questo Mondiale, nonostante la leggera frenata causata dal risentimento accusato nella prima sfida che lo ha costretto a saltare l'Australia,sembra aver

Fino ad ora, complice l'infortunio, ha disputato solamente 77 minuti, ma di grande qualità: ben l'88,2% dei passaggi completati, 2 grandi occasioni create e un assist per la rete di Balogun. La grande prestazione contro il Paraguay ha permesso ai tifosi rossoneri di rivedere un giocatore in grado di puntare l'uomo e saltarlo, finalmente con uno spunto diverso ed efficace: un talento del genere sarebbe stato fondamentale nel finale di stagione del Milan, ma tra necessità di formazione (e il suo impiego da punta/seconda punta) e una forma non ottimale Pulisic ha faticato.

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Queste prestazioni però non devono infondere rabbia nel tifoso rossonero, ma speranza: con un Pulisic così, neldi, non può che "fare i buchi" in Serie A. Gerry Cardinale lo vuole al centro del progetto e, una volta ritornato da questa campagna Mondiale, si ricomincerà a parlare di rinnovo. Il vero Pulisic sembra essere tornato e non può che essere una