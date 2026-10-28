Christian Pulisic si è ritagliato un ruolo sempre più importante nel Milan e nel panorama della Serie A. Arrivato in rossonero nell'estate 2023 dopo l'esperienza al Chelsea, l'esterno statunitense ha saputo adattarsi rapidamente al calcio italiano, diventando una delle principali risorse offensive della squadra. Tecnica, velocità, capacità di attaccare gli spazi e freddezza sotto porta gli hanno permesso di incidere fin dalla prima stagione.

Il suo impatto è stato evidente già nel campionato 2023-2024, chiuso con 12 gol in Serie A. Nella stagione successiva ha ulteriormente alzato il livello, confermandosi uno degli uomini più produttivi del reparto offensivo rossonero. Un rendimento che ha consolidato il suo status all'interno della squadra e lo ha reso un elemento centrale anche nelle successive gestioni tecniche.

Non si tratta soltanto di realizzazioni. Pulisic riesce spesso a collegare centrocampo e attacco, a creare superiorità numerica nell'uno contro uno e a trovare la posizione giusta per concludere. La sua duttilità gli consente di agire sulla fascia destra, accentrarsi e, quando necessario, occupare zone più centrali della trequarti.

Milan, l'evoluzione di Pulisic dal 2023

Il percorso dell'americano in Italia è stato caratterizzato da una crescita progressiva. Nella prima annata in rossonero ha mostrato di poter essere decisivo con continuità, mentre nella seconda ha raggiunto il suo miglior bottino realizzativo stagionale in campionato, confermando la propria importanza per il Milan.

L'aspetto più interessante riguarda la varietà delle soluzioni con cui riesce a fare la differenza. Pulisic può partire largo per puntare il diretto avversario, inserirsi alle spalle della difesa oppure sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari tra le linee. A queste qualità aggiunge una buona capacità di finalizzazione, che gli permette di trasformare le occasioni create in un contributo concreto al risultato.

Il suo rendimento rappresenta inoltre un valore per gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera. La possibilità di impiegarlo in più posizioni offensive aumenta le opzioni tattiche della squadra e consente di modificare l'assetto senza rinunciare alla sua qualità.

Pulisic, una risorsa fondamentale per il Milan di Amorim

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Anche nel progetto tecnico di, Pulisic può rappresentare un punto di riferimento. La sua capacità di giocare tra le linee e attaccare gli spazi si presta a diverse interpretazioni tattiche, soprattutto quando il Milan riesce a recuperare il pallone e ripartire rapidamente.La gestione delle condizioni fisiche resta però un fattore importante. Gli impegni ravvicinati e i problemi muscolari che hanno condizionato il suo percorso impongono attenzione nella distribuzione dei minuti. Il suo valore per la squadra è evidente, ma proprio per questo diventa essenziale averlo a disposizione nelle partite più importanti.

Il bilancio dal 2023 racconta dunque l'affermazione di un giocatore capace di incidere in più modi. Pulisic non è soltanto un esterno offensivo in grado di segnare: è un elemento che combina qualità tecnica, concretezza e duttilità. Per il Milan, la sua continuità può fare la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.