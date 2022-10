Milan, weekend ricco di sfide: il programma del settore giovanile | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutte le partite del settore giovanile in programma questo weekend

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Sarà un weekend in versione maratona quello che attende il Settore Giovanile rossonero. Quattordici gli impegni totali in un fine settimana lungo che sarà inaugurato dall'Under 18 maschile, impegnata venerdì 28 ottobre nella trasferta sul campo dell'Hellas Verona. A seguire - nella giornata di sabato - quinto impegno di campionato per Under 15 femminile e Under 13 maschile, mentre U10 e U9 cercano il riscatto nel quarto turno.

Domenica 30 ottobre occhi puntati sulla Primavera di Ignazio Abate, vittoriosa a Zagabria in Youth League e attesa ora a Torino dalla truppa granata. Nella stessa giornata, Under 16 e Under 15 ospitano il Cittadella al PUMA House of Football, mentre l'U17 - galvanizzata dalla vittoria in rimonta nel Derby - sarà di scena a Venezia. Trasferte delicate per Primavera femminile - sul campo del Tavagnacco - e Under 17 femminile, contro il Minerva. A chiudere il weekend rossonero sarà il posticipo dell'U14 contro il Cagliari, previsto lunedì 31 ottobre.

VENERDÌ 28 OTTOBRE

UNDER 18: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Antistadio Hellas Verona, Verona

SABATO 29 OTTOBRE

UNDER 10: 4ª giornata, Real Trezzano-Milan, ore 14.30 - CS Red Camp Via Don Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Club Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 5ª giornata, Milan-Lecco, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Meda-Milan, ore 15.30 - CS Città di Meda Via Icmesa 23/25, Meda

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Academy Pro Sesto-Milan, ore 15.30 - CS Breda C Via XX Settembre, Sesto San Giovanni

DOMENICA 30 OTTOBRE

PRIMAVERA: 10ª giornata, Torino-Milan, ore 11.00 - Stadio Silvio Piola Via Massaua 5, Vercelli

UNDER 17: 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 - Talierico Via Vendramin 13, Mestre

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Romano Banco, ore 11.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Cittadella, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Cittadella, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Tavagnacco-Milan, ore 15.00 - CS Costantini, Trasaghis

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Minerva-Milan, ore 18.00 - CS Dindelli Via Treviglio 6, Milano

LUNEDÌ 31 OTTOBRE

UNDER 14: 5ª giornata, Cagliari-Milan, ore 14.30 - CS Asseminello, Assemini