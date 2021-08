Milan, primo giorno da allenatore per Abate: “Sarà bellissimo e stimolante”

Ignazio Abate, ex terzino del Milan, è il nuovo allenatore dell'under 16 dei rossoneri: ecco le sue parole apparse sui social

Dopo aver vestito la maglia del Milan da calciatore per ben 306 volte, Ignazio Abate è il nuovo allenatore dell'Under 16 del Diavolo. Inizia così, dunque, l'avventura da 'mister' per il classe 1986, il quale ha appeso le scarpe al chiodo lo scorso novembre. "Grazie Milan per avermi concesso questa grande opportunità! Iniziare la mia carriera da allenatore con questi colori è un privilegio e motivo di orgoglio. Lavorare con i giovani sarà bellissimo, stimolante e mi arricchirà notevolmente! Sarà la mia passione a ripagare la fiducia con la quale mi hanno accolto i miei ragazzi", queste le parole apparse sul profilo Twitter di Abate.