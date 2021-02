Milan, primo anche per pali colpiti: le statistiche | Serie A News

Milan primo anche per montanti colpiti

Il Milan è primo (meritatamente) in campionato. Ma si trova in prima posizione anche in una speciale classifica: quella dei legni colpiti. Infatti son ben 17 le volte in cui i rossoneri hanno sbattuto contro pali e traverse. Di queste 17 volte, ben 15 montanti sono arrivati in partite di campionato. L'ultimo è stato quello su tiro-cross di Theo Hernandez contro il Bologna. Questo è un dato che mostra come la squadra di Pioli sia in grado di creare tante occasioni da gol.