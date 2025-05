Weekend entusiasmante per il settore giovanile rossonero, con la Primavera grande protagonista: grazie al successo per 3-1 sul Genoae alla contemporanea sconfitta dell'Hellas Verona a Monza, i ragazzi di Federico Guidi centrano l'accesso ai Playoff. Vittorie nette anche per l'Under 15 femminile, che travolge il Real Vicenza, e per l'Under 17 femminile, che si impone nel Derby. Pareggio per l'Under 18, mentre l'Under 15 maschile compie un passo importante verso la semifinale scudetto superando nettamente la Roma.