Conferenza stampa a Casa Milan per il progetto inclusivo con gli Insuperabili e BMW: le parole toccanti di Daniele Massaro raccolte da PianetaMilan.it
Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video
Si è svolta stamattina presso la sede societaria di Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di 'BMW in Tour', lo straordinario progetto di sport ed inclusione sociale ideato da A.C.I.B. (Associazione Concessionari Italiani BMW) insieme alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, con il prezioso supporto di BMW Italia e AC Milan. L'evento odierno, segnato da momenti di profonda commozione, ha visto la partecipazione dell'ex attaccante e attuale brand ambassador rossonero Daniele Massaro, che ha voluto rendere un toccante omaggio alla memoria del leggendario capitano Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio.
Il progetto 'BMW in Tour': 15 tappe in Italia all'insegna dell'inclusioneLa nuova edizione dell'iniziativa vedrà gli atleti degli Insuperabili viaggiare a bordo di una vettura BMW elettrica in un emozionante tour suddiviso in 15 tappe totali, che toccherà le sedi italiane delle Scuole Calcio Insuperabili. In ciascun appuntamento, i ragazzi scenderanno in campo insieme ai dealer della rete automobilistica tedesca, condividendo non soltanto momenti di sana attività sportiva, ma anche importanti tavole rotonde e confronti incentrati sul tema fondamentale dell'inclusione sociale.
Il momento più alto della mattinata si è verificato quando gli Insuperabili hanno donato una maglia speciale con il numero 6 dedicata proprio a Franco Baresi, storico e indimenticato testimonial del progetto. Al momento della firma del pallone ufficiale, Daniele Massaro – visibilmente commosso – ha vergato la scritta "6 per Sempre", un tributo indelebile al suo storico compagno di squadra nel grande Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello.
Le parole di Daniele Massaro raccolte dall'inviato di PianetaMilan.itLe dichiarazioni integrali di Massaro sono state raccolte dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi di PianetaMilan.it. L'ex bomber ha espresso concetti profondi legati ai valori fondanti del club rossonero: "Se siete emozionati voi, figuratevi io. Quello di cui parliamo sono cose trasmesse. Trasmesse da persone che dal giorno che sono entrato a Milanello mi hanno insegnato tante cose: il senso di appartenenza, il sacrificio, il rispetto, la lealtà, le regole".
In chiusura, l'ambasciatore milanista ha ricordato l'eredità morale lasciata da 'Kaiser Franz', chiudendo con una battuta sul suo impiego sul terreno di gioco: "Il Capitano ci ha lasciato una grande eredità, e dobbiamo continuare a trasmettere quello che lui è riuscito a trasmettere a noi, soprattutto ai giovani che sono il futuro. Spero solo di essere in grado di giocare alla finale – non mettetemi sempre in panchina – e quest'anno vi prometto che in quei soliti 10 minuti in cui mi mettevano in campo saprò fare la differenza".
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