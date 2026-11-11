Si è svolta stamattina presso la sede societaria di Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di 'BMW in Tour', lo straordinario progetto di sport ed inclusione sociale ideato da A.C.I.B. (Associazione Concessionari Italiani BMW) insieme alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, con il prezioso supporto di BMW Italia e AC Milan. L'evento odierno, segnato da momenti di profonda commozione, ha visto la partecipazione dell'ex attaccante e attuale brand ambassador rossonero Daniele Massaro, che ha voluto rendere un toccante omaggio alla memoria del leggendario capitano Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio.

Il progetto 'BMW in Tour': 15 tappe in Italia all'insegna dell'inclusione

La nuova edizione dell'iniziativa vedrà gli atleti degliviaggiare a bordo di una vettura BMW elettrica in un emozionante tour suddiviso in, che toccherà le sedi italiane delle Scuole Calcio Insuperabili. In ciascun appuntamento, i ragazzi scenderanno in campo insieme ai dealer della rete automobilistica tedesca, condividendo non soltanto momenti di sana attività sportiva, ma anche importanti tavole rotonde e confronti incentrati sul tema fondamentale dell'inclusione sociale.

Il momento più alto della mattinata si è verificato quando gli Insuperabili hanno donato una maglia speciale con il numero 6 dedicata proprio a Franco Baresi, storico e indimenticato testimonial del progetto. Al momento della firma del pallone ufficiale, Daniele Massaro – visibilmente commosso – ha vergato la scritta "6 per Sempre", un tributo indelebile al suo storico compagno di squadra nel grande Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello.

Le parole di Daniele Massaro raccolte dall'inviato di PianetaMilan.it

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Le dichiarazioni integrali di Massaro sono state raccolte dal nostro inviato sul posto,. L'ex bomber ha espresso concetti profondi legati ai valori fondanti del club rossonero: "Se siete emozionati voi, figuratevi io. Quello di cui parliamo sono cose trasmesse. Trasmesse da persone che dal giorno che sono entrato a Milanello mi hanno insegnato tante cose: il senso di appartenenza, il sacrificio, il rispetto, la lealtà, le regole".Massaro ha poi tracciato un parallelismo vincente tra il passato glorioso sul campo e l'impegno sociale odierno del club di Via Aldo Rossi: "Io ho fatto parte per 5 anni del gruppo degli Immortali, degli Invincibili. Adesso sono testimonial degli Insuperabili grazie al nostro capitano che ha aperto questo grande progetto. È la dimostrazione di come è nato il ciclo di Berlusconi, degli Invincibili, degli Immortali che ha vinto in Italia, in Europa e nel mondo. E il Milan deve continuare a fare questo, anche grazie alla collaborazione di BMW che ci supporta da diversi anni nell'ambito del marketing".

In chiusura, l'ambasciatore milanista ha ricordato l'eredità morale lasciata da 'Kaiser Franz', chiudendo con una battuta sul suo impiego sul terreno di gioco: "Il Capitano ci ha lasciato una grande eredità, e dobbiamo continuare a trasmettere quello che lui è riuscito a trasmettere a noi, soprattutto ai giovani che sono il futuro. Spero solo di essere in grado di giocare alla finale – non mettetemi sempre in panchina – e quest'anno vi prometto che in quei soliti 10 minuti in cui mi mettevano in campo saprò fare la differenza".