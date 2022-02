Milan, Pioli ha quasi tutti a disposizione: assente ‘solo’ Ibrahimovic | News

Stefano Pioli avrà quasi tutta la rosa a disposizione per la prossima partita tra Milan e Inter: assenti 'solo' Ibrahimovic e Kjaer

Una stagione condizionata da diversi infortuni quella attualmente in corso per il Milan . Dopo l'amaro pareggio di ieri contro l' Udinese , Stefano Pioli può sorridere. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', l'allenatore rossonero potrà contare su quasi tutti i suoi uomini per la partita di martedì sera contro l' Inter , gara valida per la semifinale di Coppa Italia . Quasi, perché all'appuntamento mancano solamente Simon Kjaer - rientrerà in estate per preparare la prossima stagione - e Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante svedese è ancora alle prese con il suo infortunio al tendine d'Achille, rimediato nel match contro la Juventus del 23 gennaio.

Pioli ha dichiarato che Ibra sta meglio, ma ancora non si sbilancia su quando potrà riaverlo nuovamente a disposizione. La sensazione è che l'attaccante del Milan stia lavorando per tornare tra i convocati nella partita del 6 marzo contro il Napoli, mentre non ci sarà sicuramente nel derby. Sono tanti gli incontri saltati da Zlatan, ben 15 in questa stagione (11 in campionato, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia). Se si va indietro nel tempo, ovvero da quanto ha ricominciato la sua seconda avventura con il Milan da gennaio 2020, Ibrahimovic ha saltato ben 41 partite che, salvo clamorosi colpi di scena, diventeranno 42 tra pochi giorni. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.