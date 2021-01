Milan, pericolo squalifica: due titolari diffidati | Serie A News

Milan, occhio ai cartellini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stasera il Milan sarà impegnato nell’insidiosa trasferta di Cagliari alla ‘Sardegna Arena’. Mister Pioli è costretto ad adottare alcune scelte di formazione obbligate a causa dei tanti indisponibili. Non ci sarà per un infortunio al ginocchio Gabbia, mentre Krunic, Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu non saranno della gara causa Covid. In forte dubbio la presenza di Bennacer e Saelemaekers, entrambi convalescenti dai loro infortuni. Indisponibile anche Rafael Leao: il portoghese salterà la partita per squalifica.

Ed è proprio alle squalifiche che il Milan deve fare attenzione. Domani saranno titolari Davide Calabria e il capitano Alessio Romagnoli: entrambi sono diffidati. I due difensori rossoneri dovranno stare attenti a non subire il quinto cartellino giallo pena l'indisponibilità per la successiva gara contro l'Atalanta. Si andrebbero a giungere in una lista di indisponibili già abbastanza piena, cosa che i rossoneri devono assolutamente evitare che ciò accada.