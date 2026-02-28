Milan, Pellegatti: 'Non mi interessa dei gialli, bisogna vincere a Cremona'

Pianeta Milan
Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su YouTube analizza le possibili scelte di Massimiliano Allegri per Cremonese-Milan. Ecco le sue parole
Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato della prossima gara del Milan contro la Cremonese di Davide Nicola, analizzando le possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri, in vista anche del derby della prossimo turno di campionato.

"Proviamo a capire le intenzioni di Allegri. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di uno doppio regista, Jashari-Modric. Forse anche per permettere un po' più libertà a uno dei due se le squadre avversarie vanno sul nostro regista, quindi questa è un'indiscrezione. Il fatto che Gabbia si sia allenato a parte ci fa pensare che sia ancora la volta di De Winter centrale con Pavlovic e TomoriRabiot ha la mannaia sopra, come altri tre giocatori, per la diffida in vista del derby".

Pellegatti ha poi aggiunto: "Secondo me giustamente Allegri non terrà conto di questa cosa. Adesso però non mi interessa dei gialli o no, l'importante è vincere a Cremona, perché se non vinciamo a Cremona, i gialli che ci sono non ci interessano. Dobbiamo vincere a Cremona e poi andremo a vedere con che giocatori affronteremo l'Inter"

