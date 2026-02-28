Milan, Pellegatti: 'Non mi interessa dei gialli, bisogna vincere a Cremona'

Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su YouTube analizza le possibili scelte di Massimiliano Allegri per Cremonese-Milan. Ecco le sue parole
Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato della prossima gara del Milan contro la Cremonese di Davide Nicola, analizzando le possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri, in vista anche del derby della prossimo turno di campionato.
Cremonese-Milan, le parole di Carlo Pellegatti
—
"Proviamo a capire le intenzioni di Allegri. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di uno doppio regista, Jashari-Modric. Forse anche per permettere un po' più libertà a uno dei due se le squadre avversarie vanno sul nostro regista, quindi questa è un'indiscrezione. Il fatto che Gabbia si sia allenato a parte ci fa pensare che sia ancora la volta di De Winter centrale con Pavlovic e Tomori. Rabiot ha la mannaia sopra, come altri tre giocatori, per la diffida in vista del derby".