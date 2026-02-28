Milan, Pellegatti: 'Non mi interessa dei gialli, bisogna vincere a Cremona'

Cremonese-Milan, le parole di Carlo Pellegatti

"Proviamo a capire le intenzioni di Allegri. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di uno doppio regista, Jashari-Modric. Forse anche per permettere un po' più libertà a uno dei due se le squadre avversarie vanno sul nostro regista, quindi questa è un'indiscrezione. Il fatto che Gabbia si sia allenato a parte ci fa pensare che sia ancora la volta di De Winter centrale con Pavlovic e Tomori. Rabiot ha la mannaia sopra, come altri tre giocatori, per la diffida in vista del derby".