Nesta ha voluto fare i ringraziamenti allo staff del Campus Biomedico di Roma e una battuta su un possibile ritorno in campo. Ecco, di seguito, il post dell'ex difensore del Milan.
"Ora con l’anca nuova posso tornare in campo (….magari)!!! Grazie al Professor Rocco Papalia, alla Dottoressa Gargano, al Dottor Ferrini, al Dottor Vorino e a tutto lo staff del Campus Biomedico. Grazie per la vostra professionalità, gentilezza e cortesia".
