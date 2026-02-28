Pianeta Milan
Milan, Nesta sdrammatizza sui social dopo l’intervento all’anca: “Ora posso tornare in campo”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, ha ironizzato sui social dopo un intervento per risolvere un problema pregresso all'anca
Alessandro Nesta, 49 anni, ex difensore del Milan, si è sottoposto nelle scorse ore a un intervento all'anca. "Tempesta Perfetta" è stato una leggenda del club rossonero, con cui ha sollevato due Champions League, vinto due scudetti, un mondiale per club e tanti altri titoli.

Milan, Nesta sui social dopo l'operazione

Il difensore elegante per eccellenza, uno dei più forti nella storia del calcio, l'uomo in grado di fermare il miglior Lionel Messi all'età di 35 anni, ha reso nota la sua operazione all'anca tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Nesta ha voluto fare i ringraziamenti allo staff del Campus Biomedico di Roma e una battuta su un possibile ritorno in campo. Ecco, di seguito, il post dell'ex difensore del Milan.

"Ora con l’anca nuova posso tornare in campo (….magari)!!! Grazie al Professor Rocco Papalia, alla Dottoressa Gargano, al Dottor Ferrini, al Dottor Vorino e a tutto lo staff del Campus Biomedico. Grazie per la vostra professionalità, gentilezza e cortesia".

