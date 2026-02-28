Parma-Cagliari, l'AIA si sconfessa: sanzionato il blocco di Valenti su Caprile

Parma-Cagliari, l'episodio che sconfessa l'AIA—
Nella giornata di ieri (27 febbraio), al Tardini, si è giocata Parma-Cagliari, anticipo della 27ª giornata di Serie A. È il 24' minuto quando l'arbitro Massimi fischia un fallo, proprio su Valenti, per una dinamica identica a quella del match di San Siro.
Il difensore gialloblù si appoggia su Caprile con la schiena impedendone l'uscita, esattamente come aveva fatto con Maignan. Il direttore di gara non ha esitato neanche un secondo a fischiare, sconfessando dopo pochi giorni la linea dell'AIA e del designatore Rocchi.
