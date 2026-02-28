Pianeta Milan
Parma-Cagliari, due pesi e due misure: perché su Caprile è fallo e su Maignan no?

Parma-Cagliari, l'AIA si sconfessa: sanzionato il blocco di Valenti su Caprile
L'AIA si sconfessa subito: durante il primo tempo di Parma-Cagliari, l'arbitro, fischia un fallo su Caprile per un blocco di Valenti, identico a quello ritenuto regolare su Maignan
Redazione PM

Milan-Parma aveva generato un'ondata di polemiche nei confronti dell'AIA, per il gol di Troilo che ha deciso la partita. L'arbitro Piccinini, dal campo, aveva annullato la rete per un blocco di Valenti su Maignan, poi, richiamato dal Var, ha cambiato decisione.

Nel consueto appuntamento con Open VAR, il membro del C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionale) Dino Tommasi, ha approvato la scelta finale. "Valenti non fa alcun movimento verso Maignan per ostruire, ha diritto di posizionarsi lì".

Parma-Cagliari, l'episodio che sconfessa l'AIA

—  

Nella giornata di ieri (27 febbraio), al Tardini, si è giocata Parma-Cagliari, anticipo della 27ª giornata di Serie A. È il 24' minuto quando l'arbitro Massimi fischia un fallo, proprio su Valenti, per una dinamica identica a quella del match di San Siro.

Il difensore gialloblù si appoggia su Caprile con la schiena impedendone l'uscita, esattamente come aveva fatto con Maignan. Il direttore di gara non ha esitato neanche un secondo a fischiare, sconfessando dopo pochi giorni la linea dell'AIA e del designatore Rocchi.

