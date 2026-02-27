Milan, svelati date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di Serie A

Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana
Dopo la Cremonese di Nicola arriva la partita più attesa dell'anno, vale a dire il derby di Milano con l'Inter, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. Sette giorni più tardi un altro big match: Lazio-Milan, fissata a domenica 15 marzo alle 20:45. Per concludere marzo si torna a 'San Siro' il 21 marzo, per il match contro il Torino, in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00.
