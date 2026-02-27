Pianeta Milan
Milan, ecco date e orari degli impegni rossoneri a marzo. I dettagli

Milan, svelati date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di Serie A
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato. Ecco quando giocherà il Milan di Max Allegri
Archiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan si prepara per la prossima gara di campionato. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri torneranno in campo domenica ad un orario inusuale per il Diavolo. Il Milan sarà ospite della Cremonese alle ore 12:30 e la gara si disputerà allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.

Milan, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di Serie A

In attesa di vedere quindi i rossoneri di nuovo in campo, ecco importanti novità che riguardano il continuo del campionato rossonero. In giornata la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle altre tre gare che il Milan disputerà nel mese di marzo, quindi dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato.

Dopo la Cremonese di Nicola arriva la partita più attesa dell'anno, vale a dire il derby di Milano con l'Inter, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. Sette giorni più tardi un altro big match: Lazio-Milan, fissata a domenica 15 marzo alle 20:45. Per concludere marzo si torna a 'San Siro' il 21 marzo, per il match contro il Torino, in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00.

