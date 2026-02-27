Milan, quante occasioni a zero in estate! Il mercato darà risposte su Allegri

Sono tantissimi i grandi nomi che si svincoleranno a zero. Se il Milan vorrà prenderli si capirà tanto del futuro di Allegri e della stagione

Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagina YouTube 'Pianeta Milan', il nostro inviato fuori da Casa Milan Stefano Bressi ci parla delle possibili strategie del club rossonero in vista della prossima stagione. Dal mercato della prossima estate si capirà molto del Milan che verrà. Allegri l'ha fatto capire più volte che in una squadra vincente serve il giusto mix tra giovani ed esperti. Proprio per questo, il mercato degli svincolati offre ai rossoneri tante possibilità per migliorare la rosa. A centrocampo ci sono Leon Goretzka e Casemiro, in attacco invece Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski. Quindi, se Allegri rimarrà vuol dire che ha ricevuto le giuste rassicurazioni per quanto riguarda le prossime mosse del Milan nel mercato.