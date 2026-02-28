Pianeta Milan
Milan, Ordine: 'Il fallo su Caprile è esattamente come quello su Maignan'
Franco Ordine non ci sta: in Parma-Cagliari è stato fischiato un fallo su Caprile identico a quello non sanzionato su Maignan nella sfida di San Siro contro il Milan
Al 24' minuto di Parma-Cagliari, anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A, un episodio avvenuto nell'area di rigore dei rossoblù ha scatenato le polemiche dei tifosi rossoneri. Valenti si piazza davanti a Caprile e, con la schiena, ostacola la sua uscita: l'arbitro Massimi fischia fallo senza esitare.

Un episodio familiare. Sì, perché in Milan-Parma era successo lo stesso, sempre con Valenti protagonista, ai danni di Maignan. L'unica differenza? In quel caso non è stato sanzionato alcun fallo. Decisione corretta secondo i vertici dell'AIA, ma che, a cinque giorni di distanza, è già stata sconfessata.

Milan, Ordine commenta l'episodio di Parma-Cagliari

In merito all'episodio di Parma-Cagliari si è lamentato anche Franco Ordine. Ecco, di seguito, il post pubblicato dal giornalista sul proprio profilo X.

"Incredibile a Parma: l’arbitro Massimi fischia fallo contro su calcio d’angolo perché un attaccante del Parma si mette davanti al portiere del Cagliari senza toccarlo. Proprio come a San Siro con Maignan. Lo aveva fatto Piccinini ma Pairetto gli fece cambiare idea. E Rocchi?".

