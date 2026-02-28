Milan, Ordine: 'Il fallo su Caprile è esattamente come quello su Maignan'

Milan, Ordine commenta l'episodio di Parma-Cagliari—
In merito all'episodio di Parma-Cagliari si è lamentato anche Franco Ordine. Ecco, di seguito, il post pubblicato dal giornalista sul proprio profilo X.
"Incredibile a Parma: l’arbitro Massimi fischia fallo contro su calcio d’angolo perché un attaccante del Parma si mette davanti al portiere del Cagliari senza toccarlo. Proprio come a San Siro con Maignan. Lo aveva fatto Piccinini ma Pairetto gli fece cambiare idea. E Rocchi?".
