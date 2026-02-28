Pianeta Milan
Milan, Pellegatti dopo Parma-Cagliari: 'Mi sono sentito preso in giro'
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha commentato l'episodio del fallo su Caprile in Parma-Cagliari: un blocco di Valenti identico a quello fatto su Maignan
È il 24' di Parma-Cagliari, quando un episodio apparentemente innocuo si è trasformato in un amaro scherzo del destino per il Milan. Valenti ostacola l'uscita di Caprile, esattamente come era successo una settimana prima con Maignan, ma in questo caso il fallo viene fischiato. 

Milan, Pellegatti commenta l'episodio di Parma-Cagliari

In merito a quanto successo in Parma-Cagliari si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

"Il Milan può perdere le partite, può perderle anche tutte, ma serve rispetto. Cari arbitri, voi potete sbagliare, ma non prenderci in giro. Ho commentato il Milan per più di 40 anni e non ho mai avuto un problema con l'arbitro, neanche a Verona con le quattro espulsioni di Lo Bello. Non mi è mai piaciuto aizzare le folle, ma serve rispetto per il nostro Milan".

"Calcio d'angolo per il Parma, Valenti si è messo davanti al portiere, ostacolando l'uscita, come aveva fatto a Milano. Una mossa probabilmente studiata da Cuesta. Contro il Milan, Piccinini fischia il fallo, poi Pairetto insiste e lo fa togliere. Io non ero d'accordo, Calvarese non era d'accordo, Marelli non era d'accordo, Graziano Cesari non era d'accordo, però si è deciso così. Ieri l'arbitro Massimi fischia, va da Valenti e gli dice «Non si può così». Questo episodio è avvenuto meno di una settimana dopo, mi è sembrato di essere preso in giro. Il Milan ha quasi perso il campionato per un errore arbitrale", ha chiosato Pellegatti.

