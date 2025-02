Milan, Pedullà spara a zero: “Sfascio totale, proprietà assente. I dirigenti …”

Cioè alla vigilia di Milan-Roma Giunluigi (Longari, ndr) dà quella notizia che in ogni caso sarebbe stato sollevato Fonseca e che sarebbe arrivato Conceiçao. E il balletto del dopo partita ve lo ricordate? Arriva Fonseca, 'No non parlo, domani sono a Milanello, ma cosa stai dicendo, l'allenamento è programmato, ma chieda alla società, io sono l'allenatore del Milan, vado a prendere l'aereo per l'Arabia.' 2 ore dopo 'No è vero mi hanno sollevato, adesso arriva il comunicato'.

"La partita è l'ultima ruota del carro. Se si aprisse il mercato dirigenti ..."

Secondo voi è soltanto la partita? La partita è l'ultima ruota del carro. Se domani si riaprisse il mercato, il Milan andrebbe Gimenez, andrebbe a prendere un altro Joao Felix, ma dovrebbe aprirsi il mercato dei dirigenti. Quando si apre il mercato dei dirigenti, noi facciamo la scelta: 'Moncada, non fa per te. Ibra fai un'altra storia perché pensi che sei ancora quello del gol in rovesciata che hai fatto'. Quando si riaprirà, anzi, quando si aprirà il mercato dei dirigenti e potremmo fare delle scelte sui dirigenti ci sarà il Milan, altrimenti ci meravigliamo del nulla. La foto che viene pubblicata in quel modo, è la sintesi di uno sfascio totale che non ha un controllo da parte di una proprietà assente, che si ripercuote in campo. E non c'entra l'allenatore e le sue scelte sbagliate". LEGGI ANCHE: Fallimento Milan, Ibra 'assolve' Theo Hernández. Poi rivela che ... >>>