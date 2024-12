MILAN, i GIOCATORI in PARTENZA per la SUPERCOPPA ITALIANA. RAFA LEAO fa…

Il Milan è in partenza per Riad, dove si giocherà la Supercoppa Italiana 2024/2025: ecco gli assenti. E Rafael Leao ...

Il Milan è in partenza per Riad, in Arabia Saudita, dove si giocherà nei prossimi giorni la Supercoppa Italiana 2024/2025. Assenti in due, Samuel Chukwueze e Noah Okafor, mentre Rafael Leao è aggregato al gruppo di Sérgio Conceicao. Ecco, dunque, il video del nostro Stefano Bressi, presente sul posto.