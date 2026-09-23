Dal 1 al 4 ottobre, Trento si trasformerà, come ogni anno, nel teatro di quello che sarà il Festival dello Sport. Organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dal Trentino marketing, questo evento rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo dello sport. Per ben quattro giorni piazze, teatri e palazzi storici della città accoglieranno leggende del passato, campioni attuali, allenatori e dirigenti per un lungo viaggio diviso tra storia e aneddoti.

Quanto Milan al Festival dello Sport

Tra i vari protagonisti che prenderanno parte al Festival, un posto d'onore sarà riservato ai colori rossoneri. Ilinfatti, sarà grande protagonista con una vera e propria parata di stelle straordinaria, pronte a ripercorrere l'epoca d'oro del club.

Il sipario si alza col botto il 1 ottobre affidando l'apertura a due vere proprie colonne importanti della storia rossonera. Sul palco, infatti, saliranno Demetrio Albertini e Gianni Rivera, l'immortale 'Golden Boy' simbolo di classe, eleganza, passione e intelligenza che ha scritto pagine indelebili della storia del Milan.

Il secondo giorno si preannuncia ricco di emozioni, con nomi che hanno fatto sognare intere generazioni. Il parterre del 2 ottobre è un vero e proprio palcoscenico:

Olivier Bierhoff: in rossonero dal 1998 al 2001

in rossonero dal 1998 al 2001 Marco Borriello: 2002-2003 / 2003-2004 / 2006-2007 / 2008-2010

2002-2003 / 2003-2004 / 2006-2007 / 2008-2010 Christian Brocchi: 1994-1995 (giovanili) / 2001-2005 / 2006-2008

1994-1995 (giovanili) / 2001-2005 / 2006-2008 Alessandro Budel: 1998-2000 (giovanili)

1998-2000 (giovanili) Fabio Capello: 1976-1980 (da calciatore) / 1981-1998 (da allenatore, contando la trafila nelle giovanili)

1976-1980 (da calciatore) / 1981-1998 (da allenatore, contando la trafila nelle giovanili) Tomas Locatelli: 1995-1997 (giovanili)

1995-1997 (giovanili) Christian Vieri: 2005-2006

Il fine settimana poi, si apre con un venerdì di altissimo livello che unisce visione strategica e leadership alla classe infinita in campo. In questa giornata saranno presenti sia ex giocatori, che allenatori e dirigenti del mondo Milan:

Zvonimir Boban: 1992-2001 da calciatore / 2019-2020 dirigente

1992-2001 da calciatore / 2019-2020 dirigente Fabio Capello

Gerry Cardinale: proprietario del Milan

proprietario del Milan Paolo Di Canio: 1994-1996

1994-1996 Alexandre Pato: 2007-2013

Nell'ultimo giorno a chiudere col botto ci sarà invece Gennaro Gattuso, anima e pilastro del centrocampo rossonero di Carlo Ancelotti diventato simbolo di un Milan vincente.