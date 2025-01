Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'offerta per il giovane talento e il possibile arrivo di Samuele Ricci al Milan già per il derby. Ma anche le parole di Mattia Liberali e l'attacco di Zvonimir Boban, oltre all'addio di Samuel Chukwueze. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.