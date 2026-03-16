Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere altrimenti, vista la bruttissima prestazione di ieri contro la Lazio: i rossoneri, infatti, sono usciti sconfitti dall'Olimpico. Ma non è tutto, spazio anche al calciomercato, con un nome che potrebbe far rizzare le orecchie ai tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
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