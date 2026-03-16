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Milan, tra prestiti e nuovi nomi: l’idea dal Como. Arriva Gila? Le parole di Guardiola

Le top news della giornata di oggi, lunedì 16 marzo, del Milan: tra Serie A, campionato e tanto altro ancora...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, tra prestiti e nuovi nomi: l’idea dal Como. Arriva Gila? Le parole di Guardiola- immagine 1

Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere altrimenti, vista la bruttissima prestazione di ieri contro la Lazio: i rossoneri, infatti, sono usciti sconfitti dall'Olimpico. Ma non è tutto, spazio anche al calciomercato, con un nome che potrebbe far rizzare le orecchie ai tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

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