Il Milan sta continuando ad incontrare ostacoli per il nuovo stadio a San Siro: nelle ultime ore è giunto un esposto in merito. I dettagli

"La Fondazione ha appreso dalla stampa che le concessionarie dello Stadio di Milano (A.C. Milan ed F.C. Internazionale Milano) erano state sollecitate dal Sindaco di Milano a formalizzare la manifestazione di interesse per l’acquisto dello Stadio. Rappresentando che, in difetto o ritardo, il Comune era pronto ad indire un bando di vendita pubblico aperto a tutti i soggetti interessati. In data 11.03.2025 alle ore 12 circa ha ritenuto doveroso e necessario effettuare una argomentata segnalazione".