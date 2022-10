Milan, nuovo incontro per il dibattito pubblico sullo stadio

1 di 1 INCONTRO PER LO STADIO DEL MILAN

Nuovo San Siro, Assolombarda: "Stadio sarebbe un win-win per tre motivi" (getty images)

Oggi pomeriggio alle 17:00 era in programma un nuovo incontro per il dibattito pubblico sul nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire a San Siro, al posto dell'attuale impianto. Si è svolto presso la sale delle conferenze di Palazzo Reale a Milano, ovviamente. Il titolo e l'argomento dell'incontro di oggi è stato: "Stadio Milano: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell'intervento". La prossima giornata chiave sarà quella di lunedì, quando ci sarà sia un incontro di approfondimento che un incontro pubblico. Tutto il giorno sarà dunque molto ricco di novità a riguardo. Ricordiamo che il dibattito pubblico terminerà entro novembre. Intanto nasce una clamorosa collaborazione tra Milan e New York Yankees >>>