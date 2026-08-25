Nuovo importante colpo commerciale per il Milan, che espande i propri confini aziendali siglando una partnership strategica globale con FPG Fortune Prime Global. Il noto broker finanziario entra ufficialmente nella famiglia degli sponsor rossoneri con la qualifica di Premium Partner e Official Online Trading Partner del Club. Questa mossa consente alla società di Via Aldo Rossi di consolidare la propria presenza nei mercati internazionali e di incrementare i ricavi commerciali sotto la supervisione del management rossonero.

I dettagli dell'accordo globale tra il Milan e il colosso del trading FPG

FPG Fortune Prime Global rappresenta una realtà leader nel settore del trading online, con un bacino d'utenza consolidato che copre oltre 30 Paesi nel mondo. L'accordo con il club rossonero assume una valenza storica per l'azienda finanziaria: si tratta infatti della prima collaborazione in assoluto siglata dal broker con un brand appartenente al mondo dello sport. Attraverso questa sinergia, il marchio di trading entra in contatto diretto con la community globale del Diavolo, che vantasparsi nei vari continenti.

Il connubio unisce due mondi apparentemente distanti, ma accomunati dalle medesime logiche di performance, passione e ambizione. L'accordo commerciale consentirà a FPG di sfruttare la visibilità del brand milanista sulle piattaforme digitali ufficiali e all'interno dello stadio San Siro durante le partite casalinghe di campionato e coppa, amplificando la propria autorevolezza istituzionale su scala globale.

Le dichiarazioni di Maikel Oettle e la strategia di crescita del Diavolo

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Soddisfazione immediata espressa dai vertici di Casa Milan per la chiusura dell'accordo. Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del club, ha sottolineato come la decisione di una realtà come FPG di esordire nel calcio proprio al fianco dei rossoneri sia una testimonianza tangibile dell'appeal internazionale del marchio milanista. Il dirigente ha evidenziato la volontà di costruire partnership innovative capaci di generare un valore economico reciproco e di sbloccare nuove opportunità di business in mercati strategici.Alle parole del manager rossonero hanno fatto eco le dichiarazioni di Kyle Liu, Head of Marketing di FPG Fortune Prime Global. Il responsabile del brand ha definito la partnership con la società milanista come un momento di svolta storico per l'intero gruppo finanziario, ribadendo come il legame con il Diavolo sia fondato su valori condivisi quali la ricerca dell'eccellenza, la fiducia reciproca e una solida legacy aziendale orientata al futuro.