Milan, novità importanti di formazione. Mercato, si avvicina un rinnovo

Questa mattina la maggior parte delle notizie sono concentrate su Atletico Madrid-Milan. I rossoneri sfidano gli uomini di Simeone nella quinta gara del girone B di Champions League. La squadra di Stefano Pioli deve per forza vincere per sperare ancora nella qualificazione. A tal proposito ci sono delle novità importanti nella formazione titolare. In primo anche il calciomercato, con alcune notizie sui rinnovi. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.