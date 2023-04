Milan-Napoli, sfottò e provocazioni: la rabbia dei napoletani agli striscioni

Che per Milan-Napoli ci attendesse un'atmosfera degna delle grandi serate da Champions League lo sapevamo tutti, ma che il tifo rossonero riuscisse a meravigliarci ancora una volta con uno spettacolo stupendo rimarca l'importanza del fattore stadio. La coreografia di Pulcinella con il Diavolo alle sue spalle è risultata meravigliosa senza dimenticare la coppa dalla grandi orecchie ed il numero 7 ben in vista. Eppure, come riportato da Il Giornale, a far discutere non è lo spettacolo che ha circondato San Siro, quanto alcuni striscioni apparsi sugli spalti.

Si capisce, quindi, che tale striscione non è altro che l'ennesima provocazione per il tifo azzurro e i campani, e non nuova, legata alla scarsa igiene. Vi è, però, un altro striscione, sempre su un telo bianco ma stavolta senza alcuna dicitura, con al di sopra di esso la scritta "Le cose che amo di Napoli". In questo caso non ci vuole molto a comprenderne il significato, poiché l'assenza di una lista porta al "niente". Calciomercato Milan, occhi su un calciatore del Napoli in scadenza.