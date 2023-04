Milan-Napoli, Nesta e Lavezzi tra gli ospiti di Prime Video

Con l'entusiasmo che inizia a salire per questa vigilia dello storico match d'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, Prime Video rivela i nomi degli ospiti che saranno presenti a San Siro. Infatti, oltre a Fabio Cannavaro e Clarence Seedorf, vi saranno altri due ex giocatori molto importanti sia per i rossoneri che per gli azzurri: stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi ed Alessandro Nesta.