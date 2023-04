Milan-Napoli, continua la protesta: la Curva Sud si unisce al tifo azzurro

Come riportato da Tuttonapoli.net, durante Milan-Napoli, la Curva Sud si è unita al tifo azzurro con i cori di protesta contro De Laurentiis

Come riportato da Tuttonapoli.net, durante il match d'andata valido per i quarti di Champions League tra Milan e Napoli, la Curva Sud si è unita ai cori di protesta con il settore ospiti degli azzurri. Continua, dunque, la contestazione che vede come obiettivo il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante la rivalità in campo ed un match di ritorno ancora da giocare, il tifo rossonero ha espresso il suo sostegno alla battaglia attuata dalla curva napoletana.

Tutto iniziato proprio durante il primo dei tre incroci tra Milan e Napoli. Allo Stadio Maradona, nella sonora sconfitta per 0-4, il tifo azzurro ha creato un'atmosfera quasi surreale tra gli spalti. De Laurentiis, infatti, viene accusato per le regole adottate all’interno dello Stadio Maradona per l’uso di striscioni, tamburi e bandiere. Ma non solo, anche sull’organizzazione della festa per la probabile vittoria del campionato.

Su quest'ultimo punto in particolare, non sono solo gli ultras a essere in contrasto con la società, ma anche buona parte del tifo in città. Per questo motivo il tifo rossonero non ha voluto mancare nel sostegno dei rivali azzurri, inneggiando a cori poi ripetuti dagli stessi durante il match di Champions League.