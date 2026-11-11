Il mondo del calcio piange Luciano Tessari. L'ex portiere e allenatore si è spento all'età di 98 anni, lasciando un ricordo importante soprattutto nella storia della Roma e del Milan. Figura storica del calcio italiano, Tessari è stato per anni uno dei collaboratori più fidati di Nils Liedholm, accompagnando il tecnico svedese in alcune delle esperienze più significative della sua carriera.

La notizia della scomparsa è arrivata nella serata di ieri. A ricordarlo è stata soprattutto la Roma, società alla quale Tessari aveva legato gran parte della propria vita calcistica. Il suo percorso, tuttavia, ha incrociato anche quello del Milan, prima da allenatore del settore giovanile e preparatore dei portieri, poi nuovamente al fianco del Barone nella seconda metà degli anni Ottanta. Il Diavolo lo ha ricordato così sui social:

"Quando gli allenamenti a Milanello terminavano, lui restava ancora sul campo a lavorare". Il club rossonero ha ricordato il suo impegno alla guida delle giovanili e come preparatore dei portieri della Prima squadra al fianco di Nils Liedholm, sia negli anni Sessanta sia negli anni Ottanta. Un lavoro svolto "con dedizione e competenza, sempre con il rispetto di tutti".

Il Milan ha infine espresso "grande stima e riconoscenza" nei suoi confronti, unendosi alle condoglianze rivolte alla famiglia da tutto il mondo del calcio italiano

Tessari e il Milan: il legame con Liedholm

Il rapporto tra Luciano Tessari e i colori rossoneri nasce negli anni Sessanta. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, nel 1963 viene chiamato dal Milan per occuparsi del settore giovanile. Un'esperienza particolarmente significativa, culminata nella conquista del Campionato Primavera nella stagione 1964-1965, primo e unico titolo di questa competizione nella storia del settore giovanile rossonero.

Successivamente diventa anche preparatore dei portieri della Prima Squadra, lavorando proprio con Nils Liedholm tra il 1965 e il 1967. È l'inizio di un rapporto professionale destinato a proseguire negli anni, costruito sulla fiducia e sulla condivisione di idee calcistiche.

Dopo l'esperienza alla Roma, dove affianca nuovamente il tecnico svedese dal 1979 al 1984, Tessari segue Liedholm anche nella sua nuova avventura milanista. Nell'estate del 1984, infatti, il Barone torna sulla panchina rossonera e porta con sé il proprio storico collaboratore, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e preparatore dei portieri fino al 1987.

Dallo Scudetto della Roma al ritorno in rossonero

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Prima di tornare a Milano, Tessari aveva vissuto uno dei capitoli più importanti della propria carriera nella Capitale. Al fianco di Liedholm contribuì alla conquista dello Scudetto della Roma nella stagione 1982-1983, oltre a tre Coppe Italia e alla finale di Coppa dei Campioni del 1984 contro il Liverpool.Un percorso che lo ha reso una figura di riferimento per due piazze storiche del calcio italiano. La sua carriera rappresenta anche un collegamento tra generazioni differenti, avendo lavorato sia con giovani talenti sia con grandi protagonisti del calcio di quegli anni.

Con la scomparsa di Luciano Tessari se ne va un altro protagonista di una stagione importante della storia rossonera, un uomo che ha accompagnato Liedholm in due diverse esperienze al Milan e che ha contribuito, dietro le quinte, al lavoro di uno degli allenatori più rappresentativi del club.