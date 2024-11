Morata si allena con la Spagna: il Milan osserva da vicino la situazione

Alvaro Morata ha preso parte all'allenamento odierno con la Spagna, per la prima volta da quando la Nazionale si è radunata per le sfide di Nations League. L'attaccante, reduce da un trauma cranico dovuto ad uno scontro di gioco in allenamento e dai relativi controlli, avrebbe dovuto restare fermo per almeno 10 giorni secondo il protocollo medico. Tuttavia, si è allenato regolarmente, suscitando parecchio l'interesse del Milan, che segue con attenzione l'evoluzione della situazione.