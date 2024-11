Il messaggio di Morata, assente all'evento di Marca: "Ciao a tutti. In primo luogo voglio mandare un abbraccio grande alle persone di Valencia. Spero che la situazione migliori il prima possibile. In secondo luogo voglio congratularmi a tutti i premiati. Sfortunatamente non potevo essere lì con voi a ritirare il premio, però un abbraccio grande a tutti. Ci vediamo presto!". LEGGI ANCHE: Infortunio, difesa, Scudetto, Leao e rinnovo: Milan, Gabbia dice tutto >>>