Milan-Monza, Walker verso il forfait? Le ultime sulle condizioni del difensore rossonero

Arrivano brutte notizie per il Milan in vista della partita contro il Monza: Kyle Walker potrebbe dare forfait

Arrivano brutte notizie per il Milan in vista dell'ultima partita di campionato contro il Monza, in programma sabato sera alle ore 20.45 a San Siro . Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , Kyle Walker potrebbe essere costretto a saltare l'incontro a causa di una gastroenterite debilitante.

Il club di via Aldo Rossi sta monitorando molto attentamente le condizioni di Walker. Il recupero richiede soltanto alcuni giorni di riposo e un'adeguata idratazione. Lo staff medico rossonero valuterà attentamente quando il giocatore sarà in grado di tornare in campo, per cercare di evitare alcune complicazioni e salvaguardare la sua salute nel migliore dei modi, specialmente in un momento in cui è già debilitato dall'influenza intestinale.