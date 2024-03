Serie A, Juventus e Inter in testa al monte ingaggi. E il Milan? Le cifre

Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica del monte ingaggi della Serie A, con dati frutto di un lavoro d'indagine e di ricostruzione giornalistica. In testa c'è ancora la Juventus davanti all'Inter. Dal 1° luglio con Taremi e Zielinski potrà essere certificato il definitivo sorpasso dei nerazzurri. Al terzo posto la Roma, che segue a strettissima distanza le prime due, già più distante il Milan. In coda la zona retrocessione è occupata dall'Empoli, dal Verona e dal Lecce. Queste ultime due sotto il milione. In questa analisi si tiene conto solamente della spesa per gli stipendi al netto per l'attuale prima squadra di ciascun club. Ecco la classifica completa.