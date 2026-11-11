Ardon Jashari fatica a trovare spazio nel Milan di Rúben Amorim: dalla Svizzera arrivano dure critiche sul dualismo con Luka Modrić e Granit Xhaka
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Il calciomercato del Milan dell'estate 2025 aveva visto nel centrocampista elvetico Ardon Jashari uno dei suoi colpi da novanta, grazie a un investimento di ben 39 milioni di euro tra parte fissa e bonus versati al Bruges. Arrivato subito dopo Christopher Nkunku (pagato 42 milioni bonus compresi), il classe 2002 doveva prendere in mano le chiavi della mediana rossonera. La sua avventura al Diavolo, però, è stata finora costellata da sfortuna e da un difficile confronto ravvicinato con i mostri sacri del calcio mondiale.
Jashari tra l'infortunio e l'ombra pesante di Luka ModrićLa prima stagione in rossonero del centrocampista è iniziata sotto una cattiva stella a causa della frattura composta del perone rimediata a fine agosto in allenamento a Milanello, dopo uno scontro con Santiago Giménez. Un inserimento ritardato di tre mesi che, complice l'utilizzo costante e la leadership di un fuoriclasse eccezionale come Luka Modrić, ha ridotto lo spazio a disposizione con l'allora tecnico Massimiliano Allegri, il quale lo ha impiegato per appena 880 minuti spalmati su 17 presenze totali.
Le premesse per l'anno in corso sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim erano ben diverse. Il tecnico portoghese ha fermato la sua cessione in estate – quando il ragazzo era seguito da vicino da Atalanta, Juventus e Roma – convinto di poterne sfruttare la freschezza per far rifiatare Modrić. Finora Jashari ha collezionato 621 minuti in 13 partite, ma l'impatto sul campo non ha convinto, evidenziando una tremenda fatica del Milan a vincere e a difendere quando l'elvetico si trova a gestire la regia al posto del croato.
Le critiche dalla Svizzera e il verdetto di San SiroL'ultimo parziale blackout è avvenuto domenica scorsa a Marassi contro il Genoa, dove l'ingresso in campo del numero 30 è risultato deleterio a causa della mancata chiusura su Mikael Ellertsson, il cui tiro da fuori ha riaperto la partita. Delle evidenti difficoltà di Jashari si sono accorti anche in patria. I colleghi svizzeri di Contropiede.ch, attraverso la penna di Angelo Lungo, hanno evidenziato come il classe 2002 si trovi stritolato in un doppio e complicatissimo dualismo: quello al Milan con Modrić e quello nella 'Nati' del CT Murat Yakin, dove davanti ha un totem come Granit Xhaka.
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