Il calciomercato del Milan dell'estate 2025 aveva visto nel centrocampista elvetico Ardon Jashari uno dei suoi colpi da novanta, grazie a un investimento di ben 39 milioni di euro tra parte fissa e bonus versati al Bruges. Arrivato subito dopo Christopher Nkunku (pagato 42 milioni bonus compresi), il classe 2002 doveva prendere in mano le chiavi della mediana rossonera. La sua avventura al Diavolo, però, è stata finora costellata da sfortuna e da un difficile confronto ravvicinato con i mostri sacri del calcio mondiale.

Jashari tra l'infortunio e l'ombra pesante di Luka Modrić

La prima stagione in rossonero del centrocampista è iniziata sotto una cattiva stella a causa della frattura composta del perone rimediata a fine agosto in allenamento a Milanello, dopo uno scontro con Santiago Giménez. Un inserimento ritardato di tre mesi che, complice l'utilizzo costante e la leadership di un fuoriclasse eccezionale come, ha ridotto lo spazio a disposizione con l'allora tecnico Massimiliano Allegri, il quale lo ha impiegato per appena

Le premesse per l'anno in corso sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim erano ben diverse. Il tecnico portoghese ha fermato la sua cessione in estate – quando il ragazzo era seguito da vicino da Atalanta, Juventus e Roma – convinto di poterne sfruttare la freschezza per far rifiatare Modrić. Finora Jashari ha collezionato 621 minuti in 13 partite, ma l'impatto sul campo non ha convinto, evidenziando una tremenda fatica del Milan a vincere e a difendere quando l'elvetico si trova a gestire la regia al posto del croato.

Le critiche dalla Svizzera e il verdetto di San Siro

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L'ultimo parziale blackout è avvenuto domenica scorsa a Marassi contro il Genoa, dove l'ingresso in campo del numero 30 è risultato deleterio a causa della mancata chiusura su Mikael Ellertsson, il cui tiro da fuori ha riaperto la partita. Delle evidenti difficoltà di Jashari si sono accorti anche in patria. I colleghi svizzeri di Contropiede.ch, attraverso la penna di Angelo Lungo, hanno evidenziato come il classe 2002 si trovi stritolato in un doppio e complicatissimo dualismo: quello al Milan con Modrić e quello nella 'Nati' del CT Murat Yakin, dove davanti ha un totem comeDalla Svizzera sottolineano come la scelta della Serie A si stia rivelando finora poco azzeccata, muovendo rilievi precisi: mancanza di cambi di ritmo, scarso spirito di iniziativa e poca propensione a prendersi responsabilità in campo. Critiche pesanti che si sono tradotte nei primi fischi piovuti dagli spalti della Scala del Calcio. Adesso la palla passa a Jashari, atteso al varco del riscatto il prossimo 22 novembre, quando a San Siro arriverà il Frosinone.