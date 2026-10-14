I due giocatori rossoneri sono andati a seguire la sfida tra l'Olimpia Milano e il Real Madrid, club per cui Modrić ha militato per ben 13 stagioni
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video SKY
Non soltanto Champions League nella serata di martedì 13 ottobre 2026, Al Forum di Assago (MI) si è giocato il match di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Real Madrid, terminato con una sconfitta per i padroni di casa, 89-98. All'evento hanno assistito, come spettatori interessati proprio a bordo campo, anche due calciatori del Milan, immortalati dalle telecamere di 'Sky Sport'. Si tratta del difensore ecuadoriano Pervis Josué Estupiñán e del centrocampista croato Luka Modrić.
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Per Luka Modrić la sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid ha avuto anche un significato particolare. Il Pallone d'Oro 2018 ha scritto pagine importanti della storia del club spagnolo, diventando uno dei suoi simboli nel corso di una lunga esperienza (13 anni) ricca di successi (28 trofei, tra cui 6 Champions League). Questa volta, però, il croato ha seguito la squadra madrilena da spettatore, vivendo una serata all'insegna del basket insieme al compagno rossonero.
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