Non soltanto Champions League nella serata di martedì 13 ottobre 2026, Al Forum di Assago (MI) si è giocato il match di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Real Madrid, terminato con una sconfitta per i padroni di casa, 89-98. All'evento hanno assistito, come spettatori interessati proprio a bordo campo, anche due calciatori del Milan, immortalati dalle telecamere di 'Sky Sport'. Si tratta del difensore ecuadoriano Pervis Josué Estupiñán e del centrocampista croato Luka Modrić.

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Per Luka Modrić la sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid ha avuto anche un significato particolare. Il Pallone d'Oro 2018 ha scritto pagine importanti della storia del club spagnolo, diventando uno dei suoi simboli nel corso di una lunga esperienza (13 anni) ricca di successi (28 trofei, tra cui 6 Champions League). Questa volta, però, il croato ha seguito la squadra madrilena da spettatore, vivendo una serata all'insegna del basket insieme al compagno rossonero.

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La serata al Forum rappresenta una parentesi fuori dal campo per Modrić e Estupiñán, ma per i rossoneri lo sguardo resta rivolto ai prossimi impegni stagionali. Il Milan è atteso dalla sfida contro il RB Salisburgo in Europa League, un appuntamento importante per proseguire il proprio cammino europeo. L'attenzione torna dunque sul terreno di gioco, con la squadra chiamata a preparare al meglio la prossima gara, che sarà domani alle 18:45 alla RedBull Arena di Salisburgo.