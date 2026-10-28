Luka Modrić continua a essere un punto di riferimento per la Croazia. Il centrocampista del Milan è stato inserito nella lista dei 32 pre-convocati dal commissario tecnico Slaven Bilić per le prossime sfide di Nations League contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Due appuntamenti importanti, che chiuderanno la fase a gironi del Gruppo A3 e metteranno alla prova la nazionale croata nel mese di novembre.

La lista definitiva dei convocati sarà annunciata venerdì 6 novembre, durante una conferenza stampa. Per Modrić si prospetta quindi un'altra finestra internazionale da affrontare con la fascia di capitano e la responsabilità di guidare una squadra che punta a reagire dopo le difficoltà incontrate nelle ultime uscite.

La presenza del numero 14 rossonero nella pre-lista conferma la fiducia riposta in lui dallo staff della nazionale. Nonostante l'età e le numerose stagioni ai massimi livelli, il centrocampista continua a rappresentare una figura centrale per la Croazia grazie alla sua esperienza, alla visione di gioco e alla capacità di gestire i momenti delicati delle partite.

Croazia, prima l'Inghilterra a Wembley e poi la Repubblica Ceca

Il calendario propone due sfide impegnative. La Croazia affronterà l'Inghilterra il 12 novembre a Wembley, a Londra, prima di tornare in patria per la gara contro la Repubblica Ceca, in programma il 15 novembre a Osijek, all'Opus Arena.

Il confronto con gli inglesi riporta inevitabilmente alla mente la pesante sconfitta per 7-0 subita dalla Croazia il 3 ottobre. Un risultato che aveva lasciato il segno e aperto un dibattito sulla prestazione della squadra, con Modrić in campo da titolare. La prossima sfida rappresenterà dunque un'occasione per cercare una risposta sul terreno di gioco e dimostrare una maggiore solidità collettiva.

La partita contro la Repubblica Ceca chiuderà invece il percorso del girone. Due incontri ravvicinati che richiederanno una gestione attenta delle energie e delle rotazioni, soprattutto per i giocatori più esperti.

Milan, attenzione alla gestione di Modrić dopo la sosta

La convocazione del centrocampista croato interessa da vicino anche il Milan. Gli impegni internazionali di novembre si inseriranno infatti in una fase della stagione in cui il calendario dei rossoneri potrebbe diventare particolarmente intenso.

Per Rúben Amorim sarà importante monitorare le condizioni fisiche del giocatore e valutare il suo impiego al rientro a Milanello. Modrić resta una risorsa preziosa per la qualità del palleggio, l'intelligenza tattica e la capacità di dare ordine alla manovra, ma la gestione dei minuti sarà fondamentale per evitare un sovraccarico.

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La convocazione non significa necessariamente che il centrocampista disputerà entrambe le partite per tutti i novanta minuti: le decisioni definitive dipenderanno dalle scelte del commissario tecnico e dalle condizioni del giocatore.

Per il Milan, dunque, la nuova chiamata in nazionale rappresenta sia il riconoscimento del ruolo di Modrić nella Croazia sia un aspetto da considerare nella programmazione delle prossime settimane. Prima, però, il giocatore dovrà concentrarsi sugli impegni con il club, per poi raggiungere i compagni di nazionale in vista delle due sfide di novembre.