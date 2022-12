Milan, parla Messias. Avanti con Emirates; la delusione di Bakayoko

Tanto spazio per il Milan di Stefano Pioli, questa mattina, sia sui quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 15 dicembre 2022, sia per la cronaca emersa nel corso della giornata. Stranamente, pochissimo spazio al calciomercato, ma ampio risalto a quanto succede dal ritiro di Dubai, con intervista, notizie e novità societarie. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.