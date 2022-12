Quotidiani sportivi, le prime pagine: Argentina-Francia finale mondiale

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 15 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 15 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 2-0 con cui la Francia si è sbarazzata del Marocco nella seconda semifinale dei Mondiali in Qatar. Reti di Theo Hernández e Randal Kolo Muani per i 'Bleus' di Didier Deschamps. I quali, nella finale della rassegna iridata, sfideranno l'Argentina. Si prospetta, dunque, una bella sfida tra Lionel Messi e Kylian Mbappé. Si parla, quindi, sotto la testata, dell'arrivederci di Gianluca Vialli alla Nazionale Italiana: prenderà una pausa per curarsi al meglio. Mentre in Serie A, dal girone di ritorno, partirà il fuorigioco semiautomatico, Inter e Milan stanno già lavorando per il rilancio di due attaccanti caduti in disgrazia, il nerazzurro Joaquín Correa e il rossonero Charles De Ketelaere.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 15 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, definisce 'fenomenale' la finale dei Mondiali in Qatar, in programma domenica 18 dicembre alle ore 16:00. Si sfideranno, infatti, Francia e Argentina: i 'Bleus' di Kylian Mbappé contro la 'Selección' di Lionel Messi: un confronto tra i due attaccanti del PSG, le stelle di prima grandezza delle rispettive Nazionali. La selezione di Didier Deschamps ha sconfitto 2-0 il Marocco, grazie ai gol di Theo Hernández e Randal Kolo Muani, raggiungendo, dunque, i sudamericani nell'atto conclusivo della rassegna iridata. Si parla, poi, di Gianluca Vialli, che ha sospeso per il momento la sua collaborazione con l'Italia per curarsi al meglio e dei temi del nostro calcio. In casa Juventus si fermano Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. E José Mourinho, allenatore della Roma, può diventare il nuovo Commissario Tecnico del Portogallo, ma soltanto con il sì del club giallorosso.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 15 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente sfida che ci attende ai Mondiali in Qatar, quella tra Lionel Messi, stella dell'Argentina e Kylian Mbappé, suo compagno di squadra nel PSG, leader della Francia. Si affronteranno nell'atto finale della kermesse a Doha, domenica pomeriggio alle ore 16:00. Dopo il 3-0 dei sudamericani alla Croazia, ieri sera infatti è arrivato il 2-0 dei transalpini al Marocco, firmato da Theo Hernández e Randal Kolo Muani. Si parla, poi, dei problemi di salute di Gianluca Vialli, che ha sospeso per il momento la sua collaborazione con la Nazionale Italiana per curarsi e di quanto succede alla Juventus e al Torino. I bianconeri preparano il rinnovo del brasiliano Danilo fino al 2026, mentre i granata vorrebbero acquistare a gennaio Josip Juranović dal Celtic.